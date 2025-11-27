Cabinovia per Milano-Cortina l’alert dell’Agenzia per la sicurezza | Mancano certificazioni Ue e nulla osta su frane e valanghe
Documentazione incompleta, progetti mancanti, ritardi nel rispondere alle richieste di spiegazioni tecniche per la martoriata e controversa cabinovia di Socrepes a Cortina d’Ampezzo, una delle opere dei Giochi olimpici 2026. Sono queste le accuse che vengono mosse dall’Agenzia per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali ( Ansfisa ) non solo alle imprese realizzatrici, ma anche a Società infrastrutture Milano Cortina ( Simico ) il braccio operativo del ministero delle Infrastrutture impegnato in una corsa contro il tempo e contro il buonsenso. Contro il tempo perché a fine novembre si sta lavorando alle stazioni di partenza ( Apollonio ) e di arrivo, mentre è ancora un punto interrogativo la stazione intermedia sugli splendidi prati di Mortisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
