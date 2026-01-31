Si allaga il Pronto Soccorso di Lodi | chiuso e evacuato anche da pazienti gravi

Questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi si è allagato dopo la rottura di una grande tubazione del riscaldamento. L’intera struttura è stata chiusa e evacuata, anche con pazienti in condizioni gravi. Nessuno è rimasto ferito, ma disagi e preoccupazioni sono stati inevitabili. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e riaprire il prima possibile.

