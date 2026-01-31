Si allaga il Pronto Soccorso di Lodi | chiuso e evacuato anche da pazienti gravi
Questa mattina il Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi si è allagato dopo la rottura di una grande tubazione del riscaldamento. L’intera struttura è stata chiusa e evacuata, anche con pazienti in condizioni gravi. Nessuno è rimasto ferito, ma disagi e preoccupazioni sono stati inevitabili. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e riaprire il prima possibile.
A causa della rottura di una grossa tubazione del riscaldamento avvenuto oggi, sabato 31 gennaio, il Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Lodi è stato chiuso e evacuato.🔗 Leggi su Fanpage.it
#Lodi, rottura tubazione idrica all’ospedale: #vigilidelfuoco al lavoro dall’alba, bloccata la perdita e liberate alcune persone bloccate in un ascensore. Evacuati 20 degenti dal pronto soccorso, squadre al lavoro per aspirare l’acqua dalle trombe dei montacaric x.com
alta tensione al pronto soccorso di Cattinara, intervento congiunto e sicurezza ripristinata Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook
