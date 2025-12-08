Ritardi e pazienti in fuga da pronto soccorso del Ruggi | i dati di Agenas
Secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas, la situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno evidenzia criticità significative, soprattutto per quanto riguarda abbandoni e tempi di attesa. In particolare, circa una persona su dieci che accede al Ruggi decide di andare via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
