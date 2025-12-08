Ritardi e pazienti in fuga da pronto soccorso del Ruggi | i dati di Agenas

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas, la situazione del Pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno evidenzia criticità significative, soprattutto per quanto riguarda abbandoni e tempi di attesa. In particolare, circa una persona su dieci che accede al Ruggi decide di andare via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ritardi pazienti fuga prontoPronto soccorso, a Salerno pazienti in fuga o in lunghe attese - Un paziente su dieci abbandona il pronto soccorso del Ruggi prima della visita medica e altrettanti aspettano almeno otto ore. Secondo ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Ritardi Pazienti Fuga Pronto