Pazienti dirottati da Ancona e Osimo Pronto soccorso pieno di barelle
Pronto soccorso di Torrette e anche quello di Osimo off limits, pazienti dirottati sul reparto di emergenza urgenza dell’ospedale Carlo Urbani che presto si satura. Già nella notte i pronto soccorso di Ancona e della provincia si sono saturati e così nella tarda mattinata di ieri tre ambulanze erano in coda nella camera calda di Jesi in attesa di far scendere i pazienti. Dentro barelle in ogni angolo del reparto. Tanti i pazienti in attesa di un posto letto nei reparti o in una struttura di lungodegenza, anche da giorni. Gli stessi operatori del pronto soccorso quando accade questo fenomeno, praticamente ogni lunedì chiedono al 118 di dirottare i pazienti in altri reparti di emergenza urgenza vicini, come quello di Fabriano ma anche questo accorgimento non sempre basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
