Sgombero all’ex scuola di Quinzano | in città si riapre il confronto sull' emergenza abitativa

La polizia locale di Verona è intervenuta ieri mattina a Quinzano, per mettere in sicurezza un ex scuola abbandonata in via Villa. La proprietà, i Padri Vincenziani di Torino, aveva chiesto l’intervento, riaccendendo il dibattito sull’emergenza abitativa nel quartiere.

Dure critiche da sinistra e dal mondo associativo, mentre il Pd ringrazia Tommasi per aver trovato una sistemazione alle persone prive di alternative: «Il sindaco ha coniugato legalità e umanità» La polizia locale di Verona è intervenuta ieri mattina, venerdì 30 gennaio, per mettere in sicurezza un ex edificio scolastico abbandonato in via Villa, a Quinzano, su richiesta della proprietà, i Padri Vincenziani di Torino. All'interno dello stabile pare vivessero circa una ventina di persone senza dimora, in condizioni ritenute dalle autorità di degrado e potenziale pericolo, legate alla presenza di impianti abusivi di gas ed elettricità e all'accumulo di rifiuti.

Parlano istituzioni e Terzo settore sull'emergenza abitativa in città

L'emergenza abitativa in città è al centro di un dibattito tra istituzioni e Terzo settore.

