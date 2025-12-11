Parlano istituzioni e Terzo settore sull' emergenza abitativa in città

11 dic 2025

L'emergenza abitativa in città è al centro di un dibattito tra istituzioni e Terzo settore. Nella città di Lecce, nove immobili vengono restituiti alla comunità, offrendo una possibilità di rinascita e dignità a chi si trova senza una casa, tra cui padri separati e persone in difficoltà. Un passo importante per affrontare il problema sociale.

LECCE – Nove immobili tornano alla comunità. Restituire una vita dignitosa alle persone, a coloro che non hanno un tetto sotto cui dormire, ai numerosi padri separati. Istituzioni e Terzo settore, a Lecce, sono al lavoro da tempo assieme alla chiesa, per affrontare la piaga dell’emergenza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

