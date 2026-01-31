Sfida il tumore per diventare madre Tajani | L' amore non ha limiti

Antonella Bonomo, 33 anni, ha affrontato un tumore al seno aggressivo che rischiava di impedirle di diventare madre. Dopo una diagnosi difficile, ha deciso di lottare con tutte le sue forze, sottoponendosi a trattamenti lunghi e pesanti. Ora, inaspettatamente, la sua storia si conclude con un lieto fine: sta per realizzare il sogno di maternità.

La sfida al cancro per diventare madre, una storia a lieto fine. A 33 anni Antonella Bonomo si è ritrovata ad affrontare una diagnosi di tumore al seno aggressivo, una forma che richiede trattamenti lunghi e invasivi e che può compromettere seriamente la fertilità. L’impatto della notizia è immediato e profondo, non potrebbe essere diversamente: come lei stessa racconta, "è stato come ricevere due sentenze insieme – le sue parole all’Ansa - quella del cancro da combattere e quella della maternità a cui rinunciare". Dopo pochi giorni è stata sottoposta a un intervento chirurgico, concluso con esito positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

