Sfida il tumore per diventare madre | lei e il piccolo ora stanno bene

Antonella, 43 anni, ha deciso di mettere da parte la terapia contro il tumore al seno per cercare di diventare madre. Dopo aver sospeso il trattamento e affrontato l’operazione, ora è mamma felice e il suo bambino sta bene. La donna ha ripreso le cure e ha superato il rischio di recidiva, uscendo dal tunnel della malattia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha sospeso la terapia ormonale successiva all’asportazione di un tumore al seno, per poter diventare madre: seguita dall’istituto oncologico Pascale di Napoli, oggi Antonella, 43 anni, è mamma felice e, dopo aver ripreso e ultimato la cura contro il rischio di recidiva, è anche uscita dal tunnel della malattia. La sua storia non è solo una testimonianza di resilienza, ma riaccende il dibattito sulla tutela della fertilità nelle giovani pazienti oncologiche e sull’importanza di percorsi di cura sempre più personalizzati. “Negli ultimi anni – dice De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia e Toraco polmonare del Pascale – la ricerca sul tumore al seno ha compiuto passi da gigante: terapie sempre più mirate, immunoterapia, test genomici e protocolli terapeutici più personalizzati stanno aumentando le percentuali di sopravvivenza e riducendo gli effetti collaterali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

