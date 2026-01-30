Napoli ospedale Pascale | sfida il tumore per diventare madre lei e il piccolo ora stanno bene

Antonella, 43 anni, ha deciso di mettere da parte la terapia ormonale dopo aver subito l’asportazione di un tumore al seno. La donna ha sfidato il cancro per realizzare il sogno di diventare madre. Ora, sia lei che il bambino stanno bene. La sua storia dimostra che, con le cure giuste, anche le battaglie più dure possono avere un lieto fine.

Ha sospeso la terapia ormonale successiva all'asportazione di un tumore al seno, per poter diventare madre: seguita dall'istituto oncologico Pascale di Napoli, oggi Antonella, 43 anni, è mamma felice e, dopo aver ripreso e ultimato la cura contro il rischio di recidiva, è anche uscita dal tunnel della malattia. La sua storia non è solo una testimonianza di resilienza, ma riaccende il dibattito sulla tutela della fertilità nelle giovani pazienti oncologiche e sull'importanza di percorsi di cura sempre più personalizzati. «Negli ultimi anni - dice De Laurentiis, direttore del Dipartimento di Senologia e Toraco polmonare del Pascale - la ricerca sul tumore al seno ha compiuto passi da gigante: terapie sempre più mirate, immunoterapia, test genomici e protocolli terapeutici più personalizzati stanno aumentando le percentuali di sopravvivenza e riducendo gli effetti collaterali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

