Set di Grey’s Anatomy bloccato in solidarietà con movimenti per il clima
Il set di “Grey’s Anatomy” è rimasto fermo per un giorno, il 30 gennaio 2026. La produzione si è bloccata per dimostrare solidarietà ai movimenti che protestano contro l’Ice, l’agenzia di immigrazione e dogana degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di grande fermento, mentre molte persone chiedono maggiore giustizia e diritti per i migranti. La pausa di produzione ha coinvolto tutti gli attori e il personale, che hanno deciso di sostenere pubblicamente la causa.
Il set di *Grey’s Anatomy*, la celebre serie medica prodotta da Shondaland per l’ABC, è stato ufficialmente bloccato per un giorno intero, il 30 gennaio 2026, in segno di solidarietà con una mobilitazione nazionale contro l’Immigration and Customs Enforcement (Ice). L’interruzione delle riprese non è stata causata da problemi tecnici o logistici, ma da una scelta collettiva degli attori, della troupe e del team creativo, che hanno deciso di aderire a un’azione di protesta coordinata da studenti universitari e associazioni civili. La decisione è arrivata dopo l’escalation di tensioni legate all’operato degli agenti federali dell’Ice, in particolare in seguito agli eventi di Minneapolis, dove sono avvenuti l’uccisione di Renee Good e Alex Pretti, e a Los Angeles, con la morte di Keith Porter Jr. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Grey’s Anatomy Set
Dal primo giorno sul set di "Grey’s Anatomy" alla diagnosi di SLA, l’attore condivide la sua storia in un libro di memorie
“Le sue condizioni sono peggiorate, ma vuole tornare subito sul set. Interpreterà un pompiere affetto dalla sua stessa malattia”: Eric Dane di Grey’s anatomy torna in tv dopo la diagnosi di Sla
Ultime notizie su Grey’s Anatomy Set
Argomenti discussi: Grey's Anatomy contro l’Ice: stop alle riprese sul set in segno di protesta; Grey's Anatomy, Patrick Dempsey sulle condizioni di Eric Dane: Ti spezza il cuore; Gli episodi di Grey's Anatomy considerati veri capolavori dai fan; Da E.R. a The Pitt, chi si nasconde dietro il camice di Noah Wyle?.
Grey's Anatomy contro l’Ice: stop alle riprese sul set in segno di protestaSi ferma anche la serie televisiva nell'ambito dell'iniziativa di shutdown nazionale organizzata da studenti e associazioni ... repubblica.it
Grey's Anatomy ferma le riprese per un giorno per protestare contro l'IceAttori e troupe di Grey's Anatomy aderiscono alla protesta anti-Ice dopo i fatti di Minneapolis. La serie dell'Abc, scrivono varie testate statunitensi, tra le quali Deadline, Variety e Hollywood Repo ... ansa.it
MINIMO STORICO Brabantia Tasty+ Set 4 Stackable Square Canister, Light Grey A soli 23,99€ invece di 44,90€ (-47%) https://amzn.to/4sX84TM #solocodiciscontoitalia #pubblicità - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.