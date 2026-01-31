Set di Grey’s Anatomy bloccato in solidarietà con movimenti per il clima

Il set di “Grey’s Anatomy” è rimasto fermo per un giorno, il 30 gennaio 2026. La produzione si è bloccata per dimostrare solidarietà ai movimenti che protestano contro l’Ice, l’agenzia di immigrazione e dogana degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento di grande fermento, mentre molte persone chiedono maggiore giustizia e diritti per i migranti. La pausa di produzione ha coinvolto tutti gli attori e il personale, che hanno deciso di sostenere pubblicamente la causa.

