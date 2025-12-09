Dal primo giorno sul set di Grey’s Anatomy alla diagnosi di SLA l’attore condivide la sua storia in un libro di memorie
«M i sveglio ogni mattina e mi viene subito in mente che tutto questo è reale — questa malattia, questa sfida — ed è esattamente per questo che sto scrivendo questo libro », ha dichiarato Eric Dane a The Open Field, parlando del suo prossimo memoir Book of Days; A Memoir in Moments, in uscita nel 2026. Il libro arriva a otto mesi dalla rivelazione pubblica della sua diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia progressiva che distrugge gradualmente le cellule nervose e le connessioni necessarie per camminare, parlare e respirare. Sclerosi multipla: quanto ne sanno gli italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it
