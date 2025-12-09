Dal primo giorno sul set di Grey’s Anatomy alla diagnosi di SLA l’attore condivide la sua storia in un libro di memorie

Iodonna.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«M i sveglio ogni mattina e mi viene subito in mente che tutto questo è reale — questa malattia, questa sfida — ed è esattamente per questo che sto scrivendo questo libro », ha dichiarato Eric Dane a The Open Field, parlando del suo prossimo memoir Book of Days; A Memoir in Moments, in uscita nel 2026. Il libro arriva a otto mesi dalla rivelazione pubblica della sua diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), una malattia progressiva che distrugge gradualmente le cellule nervose e le connessioni necessarie per camminare, parlare e respirare. Sclerosi multipla: quanto ne sanno gli italiani. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal primo giorno sul set di grey8217s anatomy alla diagnosi di sla l8217attore condivide la sua storia in un libro di memorie

© Iodonna.it - Dal primo giorno sul set di "Grey’s Anatomy" alla diagnosi di SLA, l’attore condivide la sua storia in un libro di memorie

Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio

Politica | Toscana, lunedì 10 novembre il primo Consiglio regionale. Giani: "Sarà il giorno della giunta"

Primo giorno di scuola tra multe e traffico in tilt, apre la Lorenzini

Harry Potter, Domhnall Gleeson sul primo giorno di riprese: "Uno dei peggiori giorni della mia vita" - Domhnall Gleeson è apparso soltanto negli ultimi due film di Harry Potter e ricorda ancora perfettamente il primo giorno di riprese sul set come "uno dei peggiori" della sua vita. Scrive comingsoon.it