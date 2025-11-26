Le sue condizioni sono peggiorate ma vuole tornare subito sul set Interpreterà un pompiere affetto dalla sua stessa malattia | Eric Dane di Grey’s anatomy torna in tv dopo la diagnosi di Sla

Gli hanno diagnosticato la SLA ma tornerà subito a recitare. Eric Dane, la star di Grey’s anatomy, dopo diversi mesi di pausa tornerà quindi a recitare. Il set sarà quello di Brilliant Minds, una serie tv dove Dane interpret a un pompiere affetto proprio dalla sua stessa malattia. Lo showrunner della serie, Michael Grassi, ha cucito su di lui un episodio speciale della serie che ha come protagonisti i medici di un team capitanati da un visionario neurologo ospedaliero. Il ruolo sarebbe stato scritto infatti in maniera tale da corrispondere alle esigenze di Dane che ora si muove in sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

