Serie C Il riposo dei Titani Angels alla ’Bombonera’

Dopo il turno di riposo, gli Angels Santarcangelo si rituffano nella regular season e viaggiano verso Montegranaro per andare a far visita a una Sutor di qualità, che viaggia assieme alle seconde all’inseguimento di Osimo. Si gioca domani alle 18.30 alla "Bombonera" (arbitri Gregori e Barchetta), teatro di imprese storiche del club marchigiano e oggi campo di casa sempre caldo e complicato da espugnare. Negli Angels, che prima della pausa avevano visto il ritorno in campo di Eugenio Rivali dopo la lunga assenza, il principale riferimento dell’attacco rimane un Saltykov da 19.3 punti a gara, secondo miglior marcatore del girone L alle spalle di Veron. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C. Il riposo dei Titani. Angels alla ’Bombonera’

