serie a il napoli piega 2 1 una coriacea fiorentina ma che fatica

Il Napoli torna a vincere dopo una settimana difficile. La squadra di Spalletti ha battuto 2-1 la Fiorentina, che ha dato filo da torcere con una prestazione coriacea. La partita si è complicata nel secondo tempo, ma alla fine i partenopei sono riusciti a portare a casa i tre punti, chiudendo un periodo complicato segnato dalla sconfitta in Champions contro il Chelsea.

Il Napoli chiude tornando alla vittoria una settimana complicatissima, vista la sconfitta col Chelsea e l’eliminazione dalla Champions di mercoledì. L’undici di Conte, però, fatica molto più del previsto per piegare la Fiorentina. I partenopei partono col piede giusto e dominano dal punto di vista del possesso nel primo tempo, passando in vantaggio con la prima rete in campionato di Vergara, servito alla grande da Hojlund. A complicare le cose arriva, però, l’infortunio al ginocchio di Di Lorenzo, costretto a lasciare il campo a Gutierrez. Il Napoli trova il raddoppio grazie ad un bellissimo tiro a giro del terzino uruguagio ma la Fiorentina è più competitiva e dimezza lo svantaggio con il tap-in di Solomon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

