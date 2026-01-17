Pallanuoto l’Italia piega una coriacea Georgia e resta a punteggio pieno agli Europei

L’Italia di pallanuoto maschile ha conquistato la seconda vittoria consecutiva agli Europei 2026 di Belgrado, battendo la Georgia 16-14 nel match del Gruppo F. La squadra mantiene il punteggio pieno e prosegue con fiducia la fase a gironi, confermando il proprio stato di forma e determinazione in vista delle prossime sfide del torneo.

Missione compiuta per il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inizia la seconda fase a gironi con una vittoria nel Gruppo F, superando una pur coriacea Georgia con lo score di 16-14 e restano a punteggio pieno. Gli azzurri, infatti, volano a quota 9 ed ora affronteranno nei due match decisivi per l’ingresso in semifinale la Grecia e la Croazia. Nel primo quarto l’Italia sbaglia un rigore in avvio con Di Somma, ipnotizzato da Razmadze, ma poi si porta in vantaggio con Bruni. La Georgia, però, fa capire che non farà la comparsa e ribalta lo score con le reti di Shushiashvili, su rigore, e Dadvani. 🔗 Leggi su Oasport.it

