Serie A oggi in campo 8 squadre | presentazioni e probabili formazioni

Oggi in Serie A si sfidano otto squadre, con incontri programmati tra le 15 e le 20:45. La giornata si apre con Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma, seguite da Juventus-Lecce e si conclude con il duello tra Atalanta e Roma. Di seguito, vengono presentate le anticipazioni e le probabili formazioni di ciascun match, offrendo un quadro chiaro e dettagliato della giornata calcistica.

Si comincia con Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma alle 15, poi Juventus-Lecce alle 18 e si chiude con il big match Atalanta-Roma alle 20:45 il sabato di Serie A.

