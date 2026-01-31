L’intera troupe del famoso serial medico Grey’s Anatomy ha smesso di lavorare per un giorno. Hanno deciso di interrompere le riprese per protestare contro le nuove misure restrittive imposte dal governo federale degli Stati Uniti. La decisione è arrivata all’improvviso, lasciando i fan senza nuove puntate e creando scompiglio tra chi aspetta di vedere il prossimo episodio.

L’intera troupe del noto serial medico *Grey’s Anatomy* ha interrotto le riprese per un giorno intero, in segno di protesta contro le misure restrittive introdotte dal governo federale statunitense. L’azione, avvenuta durante la produzione della stagione in corso, è stata annunciata direttamente dal cast e dal team creativo, che hanno scelto di sospendere ogni attività sul set per esprimere il proprio dissenso verso le nuove normative che, secondo loro, limitano eccessivamente la libertà individuale. Il gesto ha colto di sorpresa il mondo dello spettacolo, considerando il rigore con cui i grandi prodotti televisivi sono solitamente portati avanti anche in periodi di tensione sociale o politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Seriale medico interrompe riprese in segno di protesta contro misure restrittive

Approfondimenti su Grey s Anatomy

