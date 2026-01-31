Semafori intelligenti con rilevamento della velocità | al via la sperimentazione

Le autorità di Roma hanno iniziato a testare semafori intelligenti lungo via Cristoforo Colombo. Questi nuovi dispositivi sono dotati di tecnologia che rileva la velocità dei veicoli, con l'obiettivo di rendere le strade più sicure e prevenire incidenti. La sperimentazione mira a verificare se questi sistemi possono migliorare il flusso del traffico e ridurre i rischi per pedoni e automobilisti.

(Adnkronos) – Le autorità capitoline danno una spinta alla sicurezza stradale con un pacchetto di misure che danno il via alla sperimentazione di semafori intelligenti lungo via Cristoforo Colombo, una delle principali arterie stradali della Capitale, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti. Il progetto, approvato all'unanimità, su proposta dei consiglieri Dario Nanni, Giovanni Zannola e Riccardo Corbucci, prevede l'installazione di sensori di velocità in prossimità degli incroci e degli attraversamenti pedonali. I dispositivi monitoreranno in tempo reale l'avvicinamento dei veicoli e, se la velocità supera i limiti consentiti, attiveranno automaticamente il semaforo rosso per interrompere la marcia e dissuadere comportamenti pericolosi.

