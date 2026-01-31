Leone XIV cita Madre Teresa | Il più grande distruttore della pace è l’aborto

Il Papa Leone XIV torna a citare Madre Teresa, accusando l’aborto di essere il più grande distruttore della pace. Durante un'omelia, ha ricordato come la pace reale si costruisca fermando la guerra che l’umanità fa a se stessa, lasciando indifesi i più deboli, i poveri, i profughi e gli oppressi. Il messaggio è chiaro: senza attenzione alle persone in difficoltà, la pace resta un obiettivo irraggiungibile.

“Non ci sarà pace senza porre fine alla guerra che l’umanità fa a se stessa quando scarta chi è debole, quando esclude chi è povero, quando resta indifferente davanti al profugo e all’oppresso. Solo chi ha cura dei più piccoli può fare cose davvero grandi. Madre Teresa di Calcutta, santa degli ultimi e premio Nobel per la pace, affermava a riguardo che ‘il più grande distruttore della pace è l’aborto’. La sua voce rimane profetica: nessuna politica può infatti porsi a servizio dei popoli se esclude dalla vita coloro che stanno per venire al mondo, se non soccorre chi è nell’indigenza materiale e spirituale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il Papa torna a parlare di aborto e lo fa in modo diretto, senza troppi giri di parole.

Il Papa torna a parlare dell’aborto, definendolo il più grande distruttore di pace.

