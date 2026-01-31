Seconda vittoria consecutiva per la Futsal Cesena | sconfitto il Real Fabrica

La Futsal Cesena ottiene la sua seconda vittoria di fila battendo nettamente il Real Fabrica al PalaPaganelli. La squadra di casa ha mantenuto il ritmo vincente, dopo aver già superato l’Olimpia Regium la settimana scorsa. La partita si è conclusa con un risultato chiaro, senza troppi problemi per i padroni di casa.

La vittoria di sabato scorso contro l’Olimpia Regium è stata benefica per la Futsal Cesena, che quesa sera ha bissato il successo di una settimana fa sconfiggendo nettamente al PalaPaganelli il Real Fabrica. La squadra allenata da Osimani ha sofferto l’avvio veemente della formazione romana, che è riuscita a trovare la via del gol dopo appena un minuto di gioco con Frigerio, abile a colpire dalla distanza. Gli ospiti hanno sfiorato la rete dello 0-2 in altre tre circostanze nei primi cinque minuti, ma uno straordinario Montalti è riuscito a tenere a galla una Futsal Cesena scesa in campo con poca aggressività.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

