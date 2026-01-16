Messina Futsal sul campo della Junior Domitia nella seconda trasferta consecutiva

Il Messina Futsal affronta la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Si tratta della seconda trasferta consecutiva per la squadra, che cerca di mantenere un buon rendimento in una sfida importante sul campo avversario. L’incontro si svolgerà sabato pomeriggio, offrendo un’ulteriore occasione per valutare la crescita e la solidità del team in questa fase della stagione.

Secondo impegno esterno consecutivo per il Messina Futsal, che affronterà sabato pomeriggio la Junior Domitia nella 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La capolista del girone D è attesa da un match più complicato di quanto possa fare intendere l’attuale graduatoria, poiché se la vedrà contro un’avversaria di valore, come confermano le parole del tecnico Giuseppe Fiorenza: “La regular season è entrata nel vivo e ogni partita non conoscerà favoriti, soprattutto quando si giocherà in trasferta. Sappiamo bene la qualità della Junior Domitia, che vorrà riscattare l’immeritata sconfitta incassata contro la Gear Piazza Armerina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Il Messina Futsal supera con una strepitosa rimonta la Junior Domitia

Leggi anche: Serie A2, il Messina Futsal affronta al "PalaLaganà" la capolista Junior Domitia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Messina Futsal apre il nuovo anno sul campo della Roma 3Z History; Serie A2, il Messina Futsal batte la Roma 3Z History e rafforza il primato; Serie A2, Mazara, Marsala e Gear iniziano al meglio il 2026; Calcio a 5 Serie A2. A segno le capoliste: vincono Orange Futsal Asti, Russi e Messina.

Il Messina Futsal apre il 2026 vincendo a Roma con la 3Z History. Vetta blindata - Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5, la capolista del girone D si è imposta per ... messinasportiva.it