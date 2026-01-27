L’istituto comprensivo di Pietrelcina ha evitato l’accorpamento con quello di Benevento, una decisione che riflette l’attenzione alle esigenze locali e al mantenimento delle identità scolastiche. La scelta di sospendere l’ipotesi di fusione rappresenta un passo importante nel rispetto delle specificità territoriali e delle comunità coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Prendo atto con favore del superamento dell’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “San Pio” di Pietrelcina con l’Istituto Comprensivo “Moscati” di Benevento”. Lo dichiara il consigliere regionale Fernando Errico, intervenendo sul processo di dimensionamento della rete scolastica in provincia di Benevento ed inviando una missiva al Presidente della Giunta regionale Roberto Fico e all’assessore con delega alle politiche sociali e scuola Andrea Morniroli. “ Si tratta di una determinazione coerente con le osservazioni di carattere procedurale e sostanziale già rappresentate nei giorni scorsi – prosegue Errico – e con l’impostazione complessiva contenuta nella proposta avanzata dalla Struttura territoriale ANP, che avevo ritenuto di sottoporre all’attenzione del Presidente della Giunta regionale quale contributo tecnico qualificato e pienamente in linea con le Linee guida regionali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimensionamento scolastico, Errico: “Bene lo stop all’accorpamento di Pietrelcina”

Il dimensionamento scolastico rappresenta un tema delicato che necessita di attenzione e approfondita conoscenza dei territori.

