Scrivo per dire che siamo vivi | dall’Iran il racconto di una città che puzza di morte

Dall’Iran arrivano parole che fanno male: “Scrivo per dire che siamo vivi”. In una città dove la censura si allenta solo per mezz’ora al giorno, le persone trovano un momento di respiro per raccontare quello che succede davvero. La gente si sente come intrappolata, con il cuore che batte forte mentre la paura e il silenzio avvolgono tutto. La realtà che emerge è fatta di storie di speranza e di sofferenza, di un paese che sembra aver voltato lo sguardo altrove mentre la situazione si aggrava.

Per mezz'ora al giorno la censura si allenta e permette una fragile connessione con l'esterno. Con quel mondo che negli ultimi giorni sembra aver voltato lo sguardo altrove. «Scrivo solo per dirti che siamo vivi». Un messaggio breve, ma necessario. Come se anche le parole dovessero risparmiare energia in un Paese stremato. Poi la connessione si blocca, di nuovo. È così da venti giorni. «L'Iran è attraversato da un dolore straziante. Tutti sono profondamente tristi e sconvolti», ci dice una giornalista iraniana che siamo riusciti a raggiungere. Per proteggerla, non ne riportiamo il nome. «Tutto è cupo e depresso, le persone sono tristi.

