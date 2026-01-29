A Niscemi si contano più di 1.500 sfollati, su una popolazione di meno di 25.000 abitanti. La gente si ritrova a vivere in fretta e furia nelle case di amici e parenti, cercando di mettere in salvo se stessa e le proprie cose. Le parole più usate sono “non sappiamo che cosa succederà domani”. La paura è palpabile, e la domanda che tutti si pongono resta senza risposta: quando finirà questa emergenza?

Niscemi, in queste ore, vuol dire più di 1.500 sfollati su una popolazione di poco meno di 25mila abitanti. A conti fatti, quasi un abitante ogni 16, in questa città del Nisseno, è senza casa. E non è detto che i conti definitivi siano questi. Anzi. I Niscemesi non stanno perdendo la calma ma non vogliono rassegnarsi a un altro silenzio; aspettano con pazienza risposte, tre giorni dopo una domenica che non si dimentica. La pioggia e la frana e la città che si sventra ancora sono nei loro occhi e nelle loro orecchie. Mentre continua a piovere. Tra fango e detriti c'è chi, di nuovo fuori da casa sua, ripensa al 12 ottobre 1997, quando il terreno venne giù negli stessi luoghi di domenica scorsa: Sante Croci, Pirillo e Canalicchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Tra la gente che vuole risposte. "Siamo vivi ma non sappiamo che cosa succederà domani"

