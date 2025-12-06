Cannabis light mortale | studente 23enne si uccide a Firenze Nello spinello c’era una molecola proibita

Può una sigaretta con la Cannabis light provocare la morte di una persona? Accade a Firenze, dove c’è stata una svolta sul suicidio di Erhan Hac?mustafao?lu, 23 anni, studente turco, avvenuto nella tarda serata di venerdì 28 novembre in via Antonio Da Recanate a Milano: la marijuana light fumata e acquistata regolarmente dal giovane in un negozio di Firenze, conteneva un catinone sintetico, una molecola psicoattiva presente in natura nella pianta del khat che ha effetti simili a quelli della cocaina, Mdma e anfetamina. Il giovane brillante studente alla facoltà di Medicina dell’Università privata Baskent di Ankara si è lanciato nel vuoto dal secondo piano che ospitava il B&B dove dormiva col fratello di 25 anni che lavora in Italia come ingegnere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cannabis light mortale: studente 23enne si uccide a Firenze. Nello spinello c’era una molecola proibita

