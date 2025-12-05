Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl | la scoperta
(Adnkronos) – I funghi di Chernobyl contengono il segreto per viaggiare nello spazio? Il 'Cladosporium sphaerospermum' è una delle specie di funghi più studiate dagli scienziati per la loro capacità di prosperare nelle aree con livelli estremi di radiazioni, caratteristica che potrebbe essere cruciale per migliorare la protezione degli astronauti e garantire una maggiore sicurezza . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE: VIVI OGNI DESTINAZIONE FINO IN FONDO! ? Scoprire nuovi luoghi è bello… …ma farlo con chi conosce ogni segreto è un’esperienza completamente diversa! Con EOLO VIAGGI ogni itinerario è pensato per farti vive - facebook.com Vai su Facebook
Il segreto per i viaggi nello spazio? I funghi di Chernobyl: la scoperta - Una specie di funghi cresciata sulle pareti del reattore della centrale nucleare potrebbe essere utilizzata per aumentare la sicurezza degli astronauti ... Lo riporta adnkronos.com
Il fungo di Chernobyl che «mangia» radiazioni: una chiave per i futuri viaggi nello spazio? - La muffa trovata sul sito del disastro nucleare di Chernobyl sembra alimentarsi delle radiazioni. Secondo corriere.it