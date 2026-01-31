Una nuova notte di tensione a Torino, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Durante la guerriglia, un poliziotto è stato colpito a martellate da alcuni antagonisti, e il video dell’aggressione è stato diffuso dall’ex senatore Pd Stefano Esposito. La scena è apparsa violenta e senza freni, e ora si cerca di capire chi siano esattamente gli aggressori. La polizia sta indagando sul fatto e rafforza i controlli in città.

Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Sono le immagini contenute in un video diffuso sui social dal ministro Crosetto e dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito. Il filmato è stato girato in corso Regina Margherita, a Torino, nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e della ex sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre. In quell’area, per circa un’ora, tra le 18.30 e le 19.30, si è consumata una vera e propria guerriglia urbana. Un folto gruppo di manifestanti ha improvvisamente estratto degli scudi artigianali, dando il via allo scontro con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Scontri a Torino, in un video la brutale aggressione a un poliziotto: colpito a martellate dagli antagonisti

Approfondimenti su Torino Scontri

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Corteo di Askatasuna a Torino, i Radicali si stendono a terra: Sit-in contro la violenza annunciata; Torino, è scontro totale sulla piazza: Askatasuna sfida la Prefettura e conferma tre cortei per la manifestazione di sabato; Torino, pro Pal vicino alla pista dell'aeroporto: scontri con la polizia, diversi feriti. Il corteo verso il Salone dell'auto....

