A Torino scontri al corteo per Askatasuna sgomberato | manifestanti lanciano bombe carta idranti in azione

A Torino, ieri pomeriggio, sono scoppiati scontri durante il corteo per chiedere la riapertura di Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato bombe carta e le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti. La polizia ha cercato di disperdere il gruppo, che ha resistito a lungo nel centro della città. Nessuno ha riportato ferite gravi, ma la tensione è salita subito dopo l’inizio della manifestazione.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Askatasuna Sgombero

