Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | razzi e bombe carta incendi in strada In fiamme anche una camionetta della polizia

Sono momenti di forte tensione a Torino durante il corteo di Askatasuna. I manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta, alcuni incendi sono scoppiati in strada. Una camionetta della polizia è stata data alle fiamme. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni per disperdere la folla. Almeno due attivisti sono stati fermati. La situazione resta critica e molto tesa.

Ci sono dei feriti, non ancora quantificati sia tra i manifestanti sia tra le fila delle forze dell'ordine per gli scontri, che vanno avanti da oltre un'ora, a Torino, nel corso della protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, avvenuto lo scorso 18 dicembre. Tra i feriti, un uomo, non ancora identificato ferito alla testa. Ne dà notizia l'agenzia La Presse Nel corso degli scontri in corso a Torino, un mezzo della polizia - una camionetta - ha preso fuoco. Il blitz degli autonomi dietro la struttura universitaria Campus Einaudi a Torino, al termine del corteo per Askatasuna, è proseguito con lanci di oggetti, sedie e razzi contro la polizia, che ha effettuato una carica di alleggerimento per cercare di disperdere i manifestanti, oltre a lanciare lacrimogeni.

