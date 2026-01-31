Scontri al corteo di Askatasuna a Torino | bombe carta incendi in strada In fiamme anche camionetta della polizia diversi feriti

Nel centro di Torino, i manifestanti di Askatasuna hanno scatenato scontri violenti durante il corteo. Bombe carta e incendi hanno bruciato auto e una camionetta della polizia, con alcuni agenti feriti. La polizia ha risposto con cariche e lacrimogeni per disperdere la folla. La tensione si è spostata anche al Campus Einaudi, dove sono stati fermati almeno due attivisti. La situazione resta calda e nessuno sa ancora come finirà.

In questo momento la guerriglia in strada è terminata, il corteo si è ricompattato e sta procedendo su corso Regio Parco. In alcune zone continuano a volare bottiglie in direzione delle forze dell'ordine e il lancio di lacrimogeni da parte della polizia. I manifestanti sono stati spinti oltre la Dora. Il corteo è indietreggiato su via Rossini e la manifestazione al momento è dispersa su più fronti. Continuano da oltre un’ora gli scontri tra autonomi e anarchici che lanciano molotov, razzi e oggetti contro le forze dell’ordine. Dal blindato dato alle fiamme gli agenti erano usciti e stanno lavorando per spegnerle. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Sono momenti di forte tensione a Torino durante il corteo di Askatasuna.

Durante il corteo di Askatasuna a Torino, alcuni manifestanti hanno lanciato razzi e bombe carta contro la polizia.

