A Torino razzi e bombe carta contro la polizia | il corteo per Askatasuna finisce in scontri

Gli scontri erano attesi e ci sono stati. A Torino volano bombe carta verso le forze dell'ordine, che rispondono con l'uso di lacrimogeni e idranti. In fiamme i cassonetti. E' il corteo organizzato in risposta allo sgombero del centro sociale Askatasuna, partito questo pomeriggio alle 14. Le tensioni con la polizia - che ha blindato la città - sono scoppiate quando una parte del corteo ha deviato dal percorso concordato entrando in corso Regina Margherita, dove al civico 47 aveva sede lo storico centro sociale. Qui la polizia aveva predisposto un cordone per impedire l’avanzata dei manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

