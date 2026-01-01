Capodanno a Torino tensioni al corteo pro Askatasuna Petardi e bombe carta verso le forze dell' ordine feriti carabinieri

Durante la notte a Torino, si sono verificate tensioni durante un corteo promosso dagli attivisti di Askatasuna. Alcuni partecipanti hanno lanciato petardi e bombe carta verso le forze dell’ordine, causando il ferimento di alcuni carabinieri. La situazione si è protratta fino alle prime ore del mattino, evidenziando momenti di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine in occasione del Capodanno.

Tensioni nella notte a Torino durante la manifestazione promossa dagli attivisti del centro sociale Askatasuna. Nel corso di un corteo chiamato 'Street Parade', cui hanno preso parte circa duemila persone, gruppi di dimostranti hanno scagliato petardi e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo le prime informazioni ci sarebbero dei carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

