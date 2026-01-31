Scomparsa di Daniela Ruggi suoi i resti trovati in un rudere | l’esito del Dna

La donna scomparsa da settimane è stata trovata morta in un vecchio rudere sull’Appennino modenese. I resti sono stati identificati grazie al test del Dna e appartengono a Daniela Ruggi, la cui scomparsa aveva fatto discutere la zona. Il corpo è stato scoperto il primo gennaio, vicino alla sua abitazione.

È di Daniela Ruggi il corpo ritrovato il 1° gennaio in una torre abbandonata sull'Appennino modenese, a poca distanza dalla casa in cui viveva. La conferma è arrivata dagli accertamenti genetici, eseguiti confrontando i resti con campioni riconducibili alla donna e alla madre. Si chiude così, nel modo più tragico, il caso della 32enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino il 19 settembre 2024. L'ultima immagine di lei risale al giorno prima, quando le telecamere del pronto soccorso di Sassuolo la ripresero all'uscita dall'ospedale, dove era stata accompagnata in ambulanza per un malore e dimessa per un'infezione non grave.

