Scomparsa Daniela Ruggi | il DNA conferma il ritrovamento dei suoi resti

Dopo più di un anno di ricerche, i carabinieri hanno trovato i resti di Daniela Ruggi. Il DNA ha confermato che si tratta della scomparsa dell’appennino modenese. La famiglia aspetta ora risposte e giustizia.

Dopo oltre un anno di attesa arriva la svolta ufficiale sulla sorte della trentaduenne scomparsa dall’Appennino modenese Quella cupa foschia. Dopo oltre un anno di attesa arriva la svolta ufficiale sulla sorte della trentaduenne scomparsa dall’Appennino modenese Quella cupa foschia di incertezza che avvolgeva la sorte di Daniela Ruggi si è finalmente diradata. Gli accertamenti tecnici eseguiti nelle ultime ore hanno confermato che i resti umani rinvenuti il primo gennaio scorso appartengono proprio alla donna scomparsa nel settembre 2024. Il responso scientifico del DNA arriva dopo settimane di analisi meticolose condotte dai laboratori di medicina legale attraverso la comparazione dei profili genetici. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Daniela Ruggi

La donna scomparsa da settimane è stata trovata morta in un vecchio rudere sull’Appennino modenese.

È stata trovata una scatola con resti umani a Montefiorino, vicino casa di Daniela Ruggi, scomparsa recentemente.

