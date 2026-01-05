Scomparsa Daniela Ruggi la mamma sul ritrovamento dei resti umani vicino casa | Spera non sia lei

È stata trovata una scatola con resti umani a Montefiorino, vicino casa di Daniela Ruggi, scomparsa recentemente. La famiglia spera che si tratti di una persona diversa, ma sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti per determinare l’età e l’origine dei resti. La procura ha avviato le indagini per chiarire la situazione e valutare eventuali collegamenti con la scomparsa della donna.

Daniela Ruggi scomparsa, il programma «Chi l'ha visto»: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare» - L'indiscrezione della trasmissione televisiva sulla 32enne scomparsa nel settembre 2024 a Montefiorino, in provincia di Modena: area sotto sequestro vicino all'abitazione. corrieredibologna.corriere.it

La madre di Daniela Ruggi spera che i resti non siano suoi: “vorrebbe ritrovarla viva” - Si legge in queste ore anche sulla pagina Fb di Chi l’ha visto, che in merito al caso Daniela Ruggi: “la speranza della madre è che quei poveri resti possano non essere dell’amata figlia”. ultimenotizieflash.com

Daniela Ruggi: “La speranza della madre è che quei poveri resti possano non essere dell’amata figlia”. Lo rende noto a “Chi l’ha visto” l’avvocato Guido Sola, legale con la collega Elena Lenzini della mamma e della sorella della giovane donna scomparsa. “ - facebook.com facebook

Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.