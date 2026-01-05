Scomparsa Daniela Ruggi la mamma sul ritrovamento dei resti umani vicino casa | Spera non sia lei
È stata trovata una scatola con resti umani a Montefiorino, vicino casa di Daniela Ruggi, scomparsa recentemente. La famiglia spera che si tratti di una persona diversa, ma sarà necessario attendere gli esiti degli accertamenti per determinare l’età e l’origine dei resti. La procura ha avviato le indagini per chiarire la situazione e valutare eventuali collegamenti con la scomparsa della donna.
Bisognerà capire, tramite accertamenti approfonditi, se il teschio trovato a Montefiorino sia recente o di tempi più antichi. Potrebbe trattarsi di resti umani appartenenti a Daniela Ruggi, scomparsa nel settembre del 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
