Scialpinisti in pericolo sulle Alpi | interventi ravvicinati salvano dieci persone travolte da valanghe in zone diverse

Due valanghe si sono staccate in poche ore sulle Alpi italiane, travolgendosi a vicenda e mettendo in pericolo dieci scialpinisti. Gli interventi dei soccorritori sono stati rapidi e hanno salvato tutte le persone coinvolte. I testimoni parlano di un episodio impressionante, con alcuni escursionisti che sono riusciti a chiamare aiuto appena in tempo. La zona, già battuta dai soccorsi, resta sotto stretta osservazione.

Due valanghe si sono staccate in tempi ravvicinati sulle Alpi italiane, coinvolgendo dieci scialpinisti in zone diverse. Il primo evento è avvenuto intorno alle 13 nella zona Sgualdrina, poco sopra il Passo del Tonale, dove otto persone di un gruppo di dodici sono state travolte da una slavina. Il secondo incidente si è verificato poco dopo le 15.45 sulla parete nord della Marmolada, dove due scialpinisti veronesi, entrambi attorno ai 55 anni, sono stati sorpresi da un'altra valanga, probabilmente innescata dal loro passaggio. In entrambi i casi, l'impatto è stato grave, ma l'esito è stato positivo grazie a un mix di reazione rapida, preparazione adeguata e fortuna.

