Due valanghe a distanza di poche ore sul Passo del Tonale e sulla Marmolada 10 scialpinisti travolti salvati da amici e zaini con gli airbag

Due valanghe si sono staccate oggi, sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, travolgendo un gruppo di scialpinisti. In pochi minuti, gli amici e gli zaini con gli airbag sono riusciti a salvarne alcuni, mentre altri sono rimasti sepolti sotto la neve. La paura è alta tra gli appassionati di montagna, che temono ulteriori distacchi nelle prossime ore.

Due valanghe si sono staccate dai versanti montani nella giornata di oggi, venerdì 30 gennaio e hanno coinvolto diversi scialpinisti sul Tonale e sulla Marmolada. La prima slavina si è staccata verso le 13 nella zona Sgualdrina, poco sopra Passo del Tonale, coinvolgendo otto persone facenti parte di un gruppo di dodici. Mentre cinque dei travolti sono riusciti a galleggiare sulla massa nevosa, tre ne sono rimasti sepolti, riuscendo comunque a venirne prontamente estratti dai compagni. I soccorsi La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 13.15 da parte di un membro della comitiva. La centrale unica di emergenza ha chiesto in un primo momento l'intervento dell'elicottero, allertando al contempo la stazione di Vermiglio del soccorso alpino e speleologico Trentino, ma una volta avvisati della buona riuscita dell'autosoccorso da parte degli scialpinisti non è stato necessario procedere con le operazioni.

