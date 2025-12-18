Auto colpita da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni dopo giorni di agonia La mamma | Siamo volate in aria
Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, giovane studentessa di Economia e Commercio, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto una Porsche. Dopo giorni di sofferenza, la ragazza è deceduta, lasciando un vuoto profondo tra familiari e amici. La madre ricorda con dolore il momento: «Siamo volate in aria», testimoniando la drammaticità di quella terribile giornata.
Matilde Baldi, studentessa di Economia e Commercio, ha perso la vita in un tragico incidente sull?autostrada Asti-Cuneo. La giovane è rimasta coinvolta insieme alla madre in un. 🔗 Leggi su Leggo.it
