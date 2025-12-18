Auto colpita da una Porsche Matilde Baldi muore a 20 anni dopo giorni di agonia La mamma | Siamo volate in aria

Tragedia sull’autostrada Asti-Cuneo: Matilde Baldi, giovane studentessa di Economia e Commercio, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto una Porsche. Dopo giorni di sofferenza, la ragazza è deceduta, lasciando un vuoto profondo tra familiari e amici. La madre ricorda con dolore il momento: «Siamo volate in aria», testimoniando la drammaticità di quella terribile giornata.

Matilde Baldi morì a 20 anni in un'incidente sulla Asti-Cuneo: a causarlo una gara tra Porsche - La studentessa astigiana è morta martedì in ospedale dopo cinque giorni di coma: viaggiava con la madre quando la loro 500 è stata colpita e sbalzata via

La Porsche lanciata a 200 chilometri all'ora, una folle gara alla base della morte di Matilde Baldi - È l'ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori dopo l'incidente che ha ucciso la ragazza, appena ventenne, sbalzata dalla Fiat 500 sui cui era con la mamma

