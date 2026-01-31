Scende dal bus perché ha il biglietto sbagliato il bambino di Belluno parteciperà alla Cerimonia delle Olimpiadi

Il bambino di Belluno che martedì scorso è stato fatto scendere dal bus per aver mostrato il biglietto sbagliato parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano e Cortina. La sua storia ha fatto il giro della zona, e ora si prepara a vivere un momento importante a livello internazionale.

Il bambino del Bellunese che martedì scorso è stato fatto scendere sotto la neve dal bus che doveva riportarlo a casa da scuola avrà un ruolo nella Cerimonia di apertura delle Olimpiadi-Milano Cortina. Lo fa sapere la Fondazione.Secondo quanto riportato dall'Ansa, la Fondazione avrebbe proposto.

Il bambino di Belluno, che aveva dovuto tornare a casa a piedi sotto la neve perché aveva preso il biglietto sbagliato, parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Bimbo fatto scendere dal bus, l'autista: Chiedo scusa, grave erroreIl ragazzo era privo del biglietto maggiorato, introdotto con le Olimpiadi invernali. Il minore è arrivato a casa in ipotermia, dopo aver camminato per 6 chilometri sotto la neve ... rainews.it

Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Salvo Caniglia. Adele · Skyfall. Un bambino di 11 anni scende da un autobus perché il biglietto non è “quello giusto”. Fuori nevica, sottozero, sei chilometri a piedi su una statale di montagna. Il punto non è il costo del biglietto, ma il peso della decisione. Dava - facebook.com facebook

