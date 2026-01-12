Scuola dell’infanzia al via le iscrizioni anche per mensa e trasporto | tutte le informazioni alle famiglie
Da domani, 13 gennaio, alle ore 9, fino al 14 febbraio, è possibile presentare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per i bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato l’anno scolastico precedente. Le iscrizioni riguardano anche i servizi di mensa e trasporto. Si consiglia di consultare le informazioni ufficiali per completare correttamente la domanda e conoscere tutte le modalità di iscrizione.
A partire dalle ore 9 di domani, martedì 13 gennaio, e fino al 14 febbraio, i genitori dei bambini nati negli anni 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato la scuola dell’infanzia comunale o statale nell’anno scolastico 2025-2026, possono presentare domanda di iscrizione alla scuola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
