Scuola dell’infanzia al via le iscrizioni anche per mensa e trasporto | tutte le informazioni alle famiglie

Da domani, 13 gennaio, alle ore 9, fino al 14 febbraio, è possibile presentare le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per i bambini nati nel 2021, 2022 e 2023, che non hanno frequentato l’anno scolastico precedente. Le iscrizioni riguardano anche i servizi di mensa e trasporto. Si consiglia di consultare le informazioni ufficiali per completare correttamente la domanda e conoscere tutte le modalità di iscrizione.

