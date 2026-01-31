Il Sassuolo conquista tre punti fondamentali a Pisa, battendo i toscani con il punteggio di 3-1. Gli uomini di Roberto De Zerbi hanno mostrato determinazione e carattere, soprattutto nel secondo tempo, quando sono riusciti a mettere a segno le reti decisive. Torna al gol Domenico Berardi, che ha contribuito a chiudere la partita. Per il Pisa, la sconfitta complica la corsa alla salvezza, mentre il Sassuolo guarda avanti con più fiducia.

di Alberto Petrosilli Pisa Sassuolo 1-3: gli uomini di Grosso colgono tre punti importantissimi in ottica salvezza e ritrovano anche Domenico Berardi. Il Sassuolo espugna l’Arena Garibaldi e infligge un colpo durissimo alle speranze salvezza del Pisa, chiudendo il match pomeridiano della 23ª giornata con un netto 3-1. La squadra di Fabio Grosso conquista così la seconda vittoria consecutiva, salendo a quota 29 punti in classifica, mentre i toscani restano mestamente all’ultimo posto con soli 14 punti. Pisa Sassuolo 1-3: Berardi e Koné firmano il successo, nerazzurri sempre più ultimi. La partita ha visto il ritorno al gol da titolare di Domenico Berardi, vero trascinatore dei neroverdi in un primo tempo dominato dagli ospiti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pisa Sassuolo 1-3: importante successo per i neroverdi. Berardi torna al gol

Approfondimenti su Pisa Sassuolo 1 3

Il Sassuolo di Grosso batte 3-1 il Pisa in trasferta e si prende tre punti fondamentali in classifica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pisa Sassuolo 1 3

Argomenti discussi: Pisa-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Presentazione e probabili formazioni di Pisa-Sassuolo; Pisa-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Chance dal 1? per Durosinmi? Grosso ritrova Berardi: le probabili di Pisa-Sassuolo.

Sassuolo espugna Pisa 3-1: show di Berardi e tris neroverdeAGI - Il Sassuolo ha vinto a Pisa per 3-1 lasciando i toscani sempre più ultimi in classifica con 14 punti. Gli emiliani sono stati trascinati da un super Berardi che ha sbloccato il risultato al 25mo ... msn.com

Serie A - Pisa-Sassuolo 1-3: i neroverdi sbancano l'Arena Garibaldi con Berardi, l'autogol di Caracciolo e Koné. Vana la rete di Aebischer al 51'SERIE A - Il Sassuolo torna a vincere anche in trasferta (non succedeva da novembre) regolando 1-3 il Pisa con una prestazione tutta estro ed esperienza. A cont ... eurosport.it

#Berardi da record Come riferito da Opta, con la rete realizzata in Pisa Sassuolo è diventato il primo giocatore a segnare almeno 5 gol in più di 10 stagioni diverse di Serie A dalla stagione 2013/14 (il suo primo nella competizione) #Calcionews24 - facebook.com facebook

#Sassuolo in scioltezza: 3-1 a #Pisa, a segno anche #Berardi x.com