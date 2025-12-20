La stoccata di Sarri alla Lazio | Non parlo di arbitri l'ho fatto una volta e mi hanno fatto un comunicato contro
In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha commentato il pareggio della Lazio contro la Cremonese, sottolineando aspetti tecnici e di gioco. Quando gli è stato chiesto delle decisioni arbitrali, ha preferito evitare polemiche, menzionando invece il suo passato con i commenti sugli arbitri. La sua risposta ha evidenziato un atteggiamento di distacco rispetto alle contestazioni, preferendo concentrarsi sull’aspetto sportivo. La stoccata di Sarri alla Lazio: “Non parlo di arbitri, l'ho fatto
Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali risponde con una stoccata alla sua società. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gemitaiz accusato di plagio: “Non ho mai copiato niente, vi dimostro che non l’ho fatto neanche questa volta”
Leggi anche: Cherubini a Dazn prima di Parma Lazio: «Oggi con una maglia particolare. Sarri? Mi ha fatto piacere salutarlo, alla Juve anno importante e ultimo Scudetto»
La stoccata di Sarri alla Lazio: “Non parlo di arbitri, l’ho fatto una volta e mi hanno fatto un comunicato contro” - Sarri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il pareggio della Lazio contro la Cremonese e quando gli chiedono un parere sulle scelte arbitrali ... fanpage.it
Sarri "arbitri? Situazione chiara ma se parlo mi squalificano' - 'La situazione è talmente chiara che se rispondo prendo una squalifica'. sport.tiscali.it
Lazio, Sarri a Dazn: "Mercato? Parlate con la società, non so nulla" - Cremonese, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn. lalaziosiamonoi.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.