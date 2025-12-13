lazio rosso a zac e a basic poi noslin regala i tre punti a sarri

Nell'incontro tra Lazio e avversari, Zac e Basic vengono espulsi nel secondo tempo, complicando la situazione per i biancocelesti. Tuttavia, Noslin segna il gol decisivo, regalando la vittoria a Sarri. Una sfida intensa e ricca di emozioni, dove la determinazione ha prevalso sulle difficoltà.

A parlare di eroismo in una partita di calcio c’è forse un po’ di esagerazione, non è mica una guerra. Dopo averlo riconosciuto, c’è però il problema di dover scegliere le parole giuste per raccontare che cosa è successo a Pisa, dove la Lazio, ridotta in nove uomini per l’espulsione di Zaccagni al 42’ e di Basic al 77’, ha trovato la forza e il coraggio di conquistare con Noslin la vittoria e i tre preziosi punti che occorrono a Sarri per infilare la Lazio tra le squadre che lottano per un posto in Europa. Eroe della giornata non è soltanto Noslin, accanto a lui bisogna riservare un posto anche a Provedel, che in più occasioni ha salvato la porta dai ripetuti assalti dei locali. Romadailynews.it

