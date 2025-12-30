Affitti brevi Napoli capitale | stanze raddoppiate in 5 anni E il Comune corre ai ripari
Negli ultimi cinque anni, Napoli ha visto un raddoppio delle stanze disponibili per affitti brevi, determinando un cambiamento significativo nel panorama dell’ospitalità locale. Questa crescita ha contribuito a ridurre l’offerta di strutture tradizionali come hotel e bed and breakfast, portando il Comune a intervenire per regolamentare il settore e garantire un equilibrio tra domanda e offerta.
Crescono in maniera enorme gli affitti brevi e proporzionalmente perdono terreno le strutture tradizionali di accoglienza come gli alberghi. Napoli in questo contesto negli ultimi 5 anni. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Troppi affitti per le scuole, la Provincia corre ai ripari e chiede 'aiuto' ai sindaci
Leggi anche: Case troppo care, affitti alle stelle: l'Ue corre ai ripari per il "grande problema sociale"
Via libera della Commissione bilancio alla Manovra, relatore in Aula lunedì. Voto finale martedì.
Affitti brevi, Napoli capitale stanze raddoppiate in 5 anni E il Comune corre ai ripari - Crescono in maniera enorme gli affitti brevi e proporzionalmente perdono terreno le strutture tradizionali di accoglienza come gli alberghi. ilmattino.it
Gli affitti brevi nelle grandi città, in otto mappe - Nel 2024 il governo ha imposto ai proprietari di case proposte sul mercato degli affitti brevi di esibire accanto ai campanelli il CIN, il “ codice identificativo nazionale ” pensato per contrastare l ... ilpost.it
Affitti brevi a Napoli: nuovi b&b solo a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia - Il Comune di Napoli cambia strategia sugli affitti brevi: nuove case vacanza e b&b solo a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia per alleggerire ... 2anews.it
Turismo, impennata affitti brevi nelle città d'arte: negli ultimi cinque anni +21,3% a Firenze - facebook.com facebook
Turismo, l’Italia cambia pelle: alberghi in calo, più affitti brevi (42%), tiene la ristorazione x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.