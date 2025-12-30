Affitti brevi Napoli capitale | stanze raddoppiate in 5 anni E il Comune corre ai ripari

Negli ultimi cinque anni, Napoli ha visto un raddoppio delle stanze disponibili per affitti brevi, determinando un cambiamento significativo nel panorama dell’ospitalità locale. Questa crescita ha contribuito a ridurre l’offerta di strutture tradizionali come hotel e bed and breakfast, portando il Comune a intervenire per regolamentare il settore e garantire un equilibrio tra domanda e offerta.

Gli affitti brevi nelle grandi città, in otto mappe - Nel 2024 il governo ha imposto ai proprietari di case proposte sul mercato degli affitti brevi di esibire accanto ai campanelli il CIN, il “ codice identificativo nazionale ” pensato per contrastare l ... ilpost.it

Affitti brevi a Napoli: nuovi b&b solo a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia - Il Comune di Napoli cambia strategia sugli affitti brevi: nuove case vacanza e b&b solo a San Giovanni, Secondigliano e Arenaccia per alleggerire ... 2anews.it

Turismo, impennata affitti brevi nelle città d'arte: negli ultimi cinque anni +21,3% a Firenze - facebook.com facebook

Turismo, l’Italia cambia pelle: alberghi in calo, più affitti brevi (42%), tiene la ristorazione x.com

