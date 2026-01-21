Sannio Insieme | Pronto Soccorso di Sant’Agata ignorato nelle sedi ufficiali increduli

Sannio Insieme segnala che il Pronto Soccorso di Sant’Agata è stato trascurato nelle sedi ufficiali, suscitando sorpresa tra i cittadini e le associazioni locali. In un contesto di crescente preoccupazione per la tutela del territorio, l’associazione chiede interventi immediati per garantire un presidio sanitario fondamentale. La comunicazione del Prefetto alla Regione Campania ha evidenziato criticità che richiedono attenzione tempestiva e concreta.

Lavorgna denuncia l'assenza del tema nell'incontro tra Mastella e Morgante e chiede interventi immediati per un presidio essenziale del territorio Lo dichiara Alfredo Lavorgna, Segretario di Sannio Insieme, sottolineando come dall'incontro, avvenuto qualche giorno fa, "siano emersi – secondo quanto riportato dagli organi di stampa – esclusivamente temi riguardanti le criticità dell'ospedale San Pio e il progetto della nuova Facoltà di Medicina, senza alcun riferimento alla situazione del Pronto Soccorso di Sant'Agata de' Goti"."Eppure – prosegue Lavorgna – il PS di Sant'Agata de' Goti dipende dalla stessa Azienda Ospedaliera e rappresenta un presidio essenziale per un vasto territorio.

