Tenta il furto in pieno centro | si accende la telecamera e scappa
Un tentativo di furto in pieno centro, registrato da una telecamera di sicurezza in viale Vittorio Emanuele il 24 dicembre. Le immagini mostrano un uomo con una torcia mentre tenta di mettere in atto il furto e poi si allontana rapidamente. Il proprietario esprime preoccupazione, segnalando che si tratta del terzo episodio simile nella zona. La situazione solleva interrogativi sulla sicurezza nel cuore della città.
IN CENTRO. In viale Vittorio Emanuele il 24 dicembre ripreso un uomo con una torcia, il proprietario: «Terzo caso, sale la preoccupazione». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
