Santa Margherita di Staffora (Pavia), 2 dicembre 2025 - Quattro arresti, per produzione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Varzi, insospettiti per un forte odore di marijuana c he proveniva da un capannone abbandonato in un'area boschiva a Santa Margherita di Staffora, per diverse settimane hanno m onitorato la zona, tenendo sotto controllo i movimenti, in una rapida ma articolata attività d'indagine condotta con l'ausilio del Nucleo operativo della Compagnia di Voghera. "La scorsa notte - riferisce la nota stampa diramata oggi dall'Arma - a seguito dell'analisi dei dati raccolti, avendo sentore che potesse essere giunto il momento decisivo, i militari si erano appostati e hanno notato che alcuni soggetti stavano caricando numerosi sacchi sul cassone di un furgone". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coltivazione di marijuana in un capannone a Santa Margherita Staffora: 4 arresti