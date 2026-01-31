Sanremo da TonyPitony a Belen Rodriguez | i duetti e le cover

Questa sera a Sanremo si svolge la serata dedicata ai duetti e alle cover. Sul palco, tra gli altri, ci sono TonyPitony e Belen Rodriguez, che si esibiscono in nuove performance. La serata promette sorprese e momenti di musica dal vivo, con artisti pronti a sorprendere il pubblico.

Un cast variegato prescelto per la serata del venerdì di Sanremo, quella dedicata ai duetti e alle cover. Oggi Carlo Conti ha annunciato chi ci sarà il 27 febbraio su quel palco L’annuncio più atteso del momento è arrivato. Carlo Conti al Tg1 ha rivelato quali saranno i duetti che si esibiranno nella serata delle cover a Sanremo, prevista per il venerdì sera. La serata si svolge tra spensieratezza e ospiti di vario genere e, soprattutto, avviene fuori dalla gara. C’è un vincitore della puntata ma la classifica non incide su quella generale. Quest’anno spazio anche agli attori che avranno la possibilità di aiutare gli artisti nell’omaggiare brani del passato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La corsa alle anticipazioni su Sanremo 2026 si fa più intensa.

Questa mattina, Carlo Conti ha annunciato al TG1 delle 13.

Argomenti discussi: Chi è TonyPitony e perché tutto lascia pensare che si parlerà molto di lui durante Sanremo (di A. Marrocco); È giunto il momento di parlare seriamente di TonyPitony, che potrebbe essere il vero protagonista di Sanremo; Chi è TonyPitony, l'artista del momento, autore della sigla del FantaSanremo 2026 (forse a Sanremo con Ditonellapiaga); FantaSanremo, la nuova sigla è Scapezzolate di TonyPitony.

