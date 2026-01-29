Sanremo 2026 le prime voci su cover e duetti

La corsa alle anticipazioni su Sanremo 2026 si fa più intensa. I primi rumors parlano di cover e duetti tra gli artisti, anche se ancora niente di ufficiale. La kermesse, che quest’anno si svolgerà tra il 24 e il 28 febbraio, si svolge in un periodo diverso dal solito per via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, e già si sente l’aria di attesa tra i fan. Intanto, tra indiscrezioni e scommesse, si comincia a parlare dei possibili ospiti e delle sorprese che la musica italiana ris

Rumors e voci di corridoi iniziano ad accompagnare Sanremo 2026. La settimana santa della musica italiana, programmata quest’anno dal 24 al 28 febbraio per lasciar posto alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, inizia già a calamitare l’attenzione mediatica con le indiscrezioni su ospiti e favoriti. Grande attesa soprattutto per la quarta serata, quella dedicata alle cover, in cui i cantanti in gara si cimenteranno con un brano tratto dal repertorio italiano o internazionale affiancato da un ospite, non per forza un cantante, ma anche un performer o un gruppo vario. Nel 2025 vinse Giorgia che, assieme ad Annalisa, interpretò una splendida versione di Skyfall di Adele. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sanremo 2026, le prime voci su cover e duetti Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani: prime voci su cover e duetti Mancano pochi giorni all’annuncio ufficiale di Carlo Conti sulle coppie di artisti che saliranno sul palco dell’Ariston per la serata cover di Sanremo 2026. Sanremo 2026, i duetti della serata cover fanno già tremare l’Ariston: da Patty Pravo a Fedez La serata cover di Sanremo 2026 si avvicina e già crea tensioni tra gli artisti. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sanremo 2026 (Italy) | Who will compete Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti; Sanremo 2026, che cosa sappiamo a un mese dal Festival; Sanremo 2026, abbiamo ascoltato le canzoni in anteprima tra cliché, eyeliner e qualche sorpresa; Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima. I duetti di Sanremo 2026, le prime anticipazioni: Ricchi e Poveri con Dargen e il ritorno di Alfa?In attesa della conferma ufficiale, ecco le prime anticipazioni sui duetti che vedremo al Festival di Sanremo 2026. cosmopolitan.com Duetti Sanremo 2026, a La Volta Buona ‘scoop’ sulla serata cover!/ Nigiotti con Alfa, Luchè con Grignani…Duetti Sanremo 2026 e serata cover: cresce la curiosità degli appassionati in vista della kermesse, gli spoiler a La Volta Buona. ilsussidiario.net Sanremo 2026, prime indiscrezioni sui duetti della serata cover! Durante il podcast Pezzi è stato rivelato che il duo Fedez-Marco Masini canterà con Chiello (anche lui tra i 30 big in gara) Meravigliosa creatura di Gianna Nannini. Dargen D'Amico porterà sul pa - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.