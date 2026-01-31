Sanremo Carlo Conti ha svelato i duetti delle cover

Questa mattina, durante il Tg1, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i duetti delle cover che si esibiranno alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia ha già fatto il giro, e gli appassionati sono curiosi di scoprire quali artisti saliranno sul palco per questa speciale occasione.

Roma, 31 gen. (askanews) – Carlo Conti ha annunciato i duetti delle cover previsti nella prossima edizione del Festival di Sanremo, nel corso del Tg1 Rai. “Sarà una serata molto variegata con tante sorprese: ci farà ballare, ci farà riflettere e emozionare, ma anche ci stupirà perché ci sono duetti abbastanza stravolgenti e incredibili anche se improbabili. C’è un po’ di tutto quest’anno, tante sorprese. E’ bello – ha detto Carlo Conti – perchè i protagonisti sono andati a cercare dei duetti un po’ fuori dalla norma, con compagni di viaggio un po’ fuori dagli schemi. Sono contento che mi abbiano proposto delle canzoni inaspettate, soprattutto dei duetti inaspettati, sarà una serata tutta da scoprire che ci farà ballare tanto e stupire.🔗 Leggi su Ildenaro.it

